За минулу добу відбулося майже 70 бойових зіткнень, українські захисники завдають ворогу величезних втрат.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Генштаб ЗСУ, на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії біля Стельмахівки та Новоєгорівки Луганської області

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили близько 10 атак окупантів в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але українські воїни стійко тримають оборону та завдають загарбникам значних втрат.

«Противник вів штурмові дії південно-східніше Новокалинового, Авдіївки, Первомайського Донецької області», - повідомили в Генштабі.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Золотої Ниви та Старомайорського.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника в районах Вербового та Роботиного.

На Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Також зазначається, що Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Крім того стали відомі нові подробиці щодо ситуації в Авдіївці. Як повідомив військовий кореспондент Богдан Мірошніков, окупанти продовжують штурми західніше залізниці у напрямку Степового.

«Разом з околицями АКХЗ та напрямком Сєвєрного зараз це - найскладніші ділянки. Ворог мав успіхи тактичного характеру. Але це все лобові атаки, де ворог втрачає велику кількість о/с», - зазначив Мірошніков в своєму телеграм-каналі.

Тепер, підкреслив експерт, питання в тому, чи зможуть російські загарбники закріпитися на позиціях, які їм вдалося захопити.

«На коксохімзавод наші воїни ворога не пускають, хоча бої тривають зовсім поруч. У напрямку Первомайського не менш складні бої, але ворог успіхів не мав», - зазначив Мірошніков.

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