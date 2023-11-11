В Украине есть категория пенсионеров , которые имеют право на другие выплаты и гораздо больше, чем обычные пенсионеры.

Как сообщили эксперты в youtube-калане, речь идет о пенсионерах-чернобыльцах.

Стало известно, на какие они имеют право доплаты, сколько им будут платить.

Так, размер пенсий для чернобыльцев с определенной группой инвалидности должен быть не меньше первой группы 8187 грн, вторая группа- 6549 грн, третья группа 5048 грн.

Размеры пенсии украинцев этой категории ощутимо больше, чем обычных пенсионеров и людей с инвалидностью.

Кроме того, выйти на пенсию они имеют право раньше, на срок от 1 до 13 лет в зависимости от обстоятельств и выводов врачебной комиссии, если у них есть не менее 15 лет страхового стажа.

Определенные категории имеют право на доплаты к пенсиям, ликвидаторы первой группы – это 474 грн, второй группы 379 грн и третьей группы 284 грн.

Те, кто проживал и работал в зоне отчуждения, то есть в этой 30-километровой зоне в то время, и получил инвалидность - должен дополнительно получать доплаты.

Первая группа 341 грн, вторая группа – 227 грн, третья группа – 170 грн.

Другие лица, относящиеся ко второй, третьей или четвертой категории чернобыльцев, получают следующие доплаты: вторая группа 170 грн, третья группа 113 и четвертая группа 56.

Дети получившие либо инвалидность, либо зараженные лучевой болезнью дополнительно получают доплату 170 грн.

все люди, которые сейчас получают пенсию, имеют какую-то Чернобыльскую категорию и имеют инвалидность и могут доказать, что эта инвалидность вызвана взрывом на Чернобыльской атомной станции - имеют возможность пойти и это сделать и тогда получать такие суммы: первая группа 8187 грн, вторая группа 6549 грн, и третья группа – это 5048 грн.



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