11 ноября наши предки молились святым за здоровье скота.

Издавна верили, что Анастасия и Авраамия защищают овец от болезней.

Люди сегодня читали молитвы за свою семью, просили удачи и благополучия. Хозяйки пекли пироги из муки нового урожая, готовили козий сыр и угощали им близких и соседей.

11 ноября в южных регионах заканчивали стричь овец.

Также сегодня 11 ноября верующие шли в церковь, чтобы помолиться заступнице и покровительнице овцеводов святой Анастасии.

Пастухов сегодня угощали гостинцами и желали крепкого здоровья и долгой жизни.

В этот церковный праздник нельзя ругаться и сплетничать.

Наши предки верили, если 11 ноября посмотреть на солнце – можно ослепнуть.

Кроме того, сегодня нежелательно сегодня выходить из дома, есть большие шансы навлечь беду.

Также не стоит следовать вредным привычкам, смотреть в зеркало до рассвета и оставлять ребенка одного в доме.

Следует ознакомиться с приметами 11 ноября, так если облака движутся низко - скоро будет похолодание.

Если ночью появился иней - день будет без снега.

Сколько аистов в небе видите сегодня – столько будет теплых дней;

Кто празднует именины сегодня

Сегодня день ангела отмечают Авраамий, Анастасия, Анна, Астерий, Афанасий, Герман, Кирилл, Клавдий, Мария, Тимофей, Феодосий, Феонилла.

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