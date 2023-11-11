11 ноября наши предки молились святым за здоровье скота.
Издавна верили, что Анастасия и Авраамия защищают овец от болезней.
Люди сегодня читали молитвы за свою семью, просили удачи и благополучия. Хозяйки пекли пироги из муки нового урожая, готовили козий сыр и угощали им близких и соседей.
11 ноября в южных регионах заканчивали стричь овец.
Также сегодня 11 ноября верующие шли в церковь, чтобы помолиться заступнице и покровительнице овцеводов святой Анастасии.
Пастухов сегодня угощали гостинцами и желали крепкого здоровья и долгой жизни.
В этот церковный праздник нельзя ругаться и сплетничать.
Наши предки верили, если 11 ноября посмотреть на солнце – можно ослепнуть.
Кроме того, сегодня нежелательно сегодня выходить из дома, есть большие шансы навлечь беду.
Также не стоит следовать вредным привычкам, смотреть в зеркало до рассвета и оставлять ребенка одного в доме.
Следует ознакомиться с приметами 11 ноября, так если облака движутся низко - скоро будет похолодание.
Если ночью появился иней - день будет без снега.
Сколько аистов в небе видите сегодня – столько будет теплых дней;
Кто празднует именины сегодня
Сегодня день ангела отмечают Авраамий, Анастасия, Анна, Астерий, Афанасий, Герман, Кирилл, Клавдий, Мария, Тимофей, Феодосий, Феонилла.
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