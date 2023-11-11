У российских оккупантов есть политическая задача в отношении Авдеевки.

Оккупационные силы России предпринимают попытки атаковать Авдеевку, применяя артиллерию и авиацию. Однако на данный момент вражеские войска сталкиваются с трудностями из-за начала сезона дождей, что мешает им эффективно использовать технику.

Согласно высказыванию военного эксперта и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, российское командование, являясь контрактниками, предпочитает симулировать атаки, ожидая окончания дождей, чтобы избежать принуждения к наступлению под дождем на технике.

"На технике оккупанты не могут передвигаться, поэтому отправляют небольшие группы солдат для выявления огневых точек, с которых ВСУ отвечают огнем. Впоследствии враг планирует провести контрбатарейную борьбу с украинской артиллерией" - делится эксперт.

Полковник ВСУ также подчеркнул, что у российских оккупантов есть политическая задача в отношении Авдеевки. В связи с отсутствием вражеских успехов на поле боя за последние месяцы, оккупанты сталкиваются с большими потерями в живой силе и технике, и восстановиться им не удается.

В тоже время оккупанты ищут альтернативный маршрут для железной дороги, который пройдет через Ростов, Мариуполь и Бердянск, а затем пойдет на юг от Мелитополя в Акимовку, где существует железнодорожный узел.

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