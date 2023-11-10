Как сообщает Politeka.net со ссылкой на главу Херсонской ОГА Прокудина Александра, российские захватчики атаковали Новорайск.

На данный момент известно, что в результате российских обстрелов пострадали шесть человек.

"Травмы, несовместимые с жизнью, получил 61-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Уточняется, что четыре человека госпитализированы в медучреждение в состоянии средней тяжести. Это 56-летний мужчина и три женщины, 66, 36 и 66 лет.

Еще одной женщине 55 лет медицинская помощь была оказана на месте.

Ранее стало известно, что российская армия по артиллерии атаковала Киндейку. В результате обстрела пострадали два человека.

"От полученных травм на месте погиб 69-летний мужчина", – рассказывал Прокудин. Он был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Ранее, около 9.30 армия, Россия с временно оккупированного левого берега начала обстрел Антоновского старостинского округа Херсонской городской территориальной общины.

В район админздания прилетело около 15 вражеских снарядов.

Отметим, 11 ноября исполняется год, как ВСУ освободили Херсон. Оккупанты жестоко за это мстят жителям Херсонщины - обстрелы происходят каждый день. Почти каждый день есть жертвы среди местного населения.

Также добавим, что ВСУ имеют большие успехи на Херсонщине и закоепляются на новых позициях для наступления на левом берегу Днепра.

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