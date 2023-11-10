Как сообщает Politeka.net со ссылкой на главу Херсонской ОГА Прокудина Александра, российские захватчики атаковали Новорайск.
На данный момент известно, что в результате российских обстрелов пострадали шесть человек.
"Травмы, несовместимые с жизнью, получил 61-летний мужчина", - говорится в сообщении.
Уточняется, что четыре человека госпитализированы в медучреждение в состоянии средней тяжести. Это 56-летний мужчина и три женщины, 66, 36 и 66 лет.
Еще одной женщине 55 лет медицинская помощь была оказана на месте.
Ранее стало известно, что российская армия по артиллерии атаковала Киндейку. В результате обстрела пострадали два человека.
"От полученных травм на месте погиб 69-летний мужчина", – рассказывал Прокудин. Он был госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Ранее, около 9.30 армия, Россия с временно оккупированного левого берега начала обстрел Антоновского старостинского округа Херсонской городской территориальной общины.
В район админздания прилетело около 15 вражеских снарядов.
Отметим, 11 ноября исполняется год, как ВСУ освободили Херсон. Оккупанты жестоко за это мстят жителям Херсонщины - обстрелы происходят каждый день. Почти каждый день есть жертвы среди местного населения.
Также добавим, что ВСУ имеют большие успехи на Херсонщине и закоепляются на новых позициях для наступления на левом берегу Днепра.
Последние новости Украины:
Новые страшные взрывы всколыхнули Украину – последствия печальные.
Враг имел успехи – на каком участке фронта и что сейчас происходит в Авдеевке.
Шокирующие цифры – насколько увеличилась армия РФ, воюющая против Украины.