Російські окупанти у ніч на 10 листопада атакували територію України ударними БпЛА та керованими авіаракетами.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на повітряні сили України, загалом було випущено шість ударних БпЛА "Shahed-136/131" – пуски здійснювались з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край).

Також окупанти з повітряного простору окупованої Херсонщини випустили одну керовану авіаційну ракету Х-31 та одну КАР Х-59.

Знищити вдалося п’ять ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59 в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей.

Тим часом також стало відомо, що вночі окупанти обстріляли Станіслав, що на Херсонщині.

Під вогонь вчергове потрапив місцевий ліцей.

Крім того, близько 1-ї години ночі армія рф з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Комишани Херсонської міської територіальної громади.

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджені кілька будинків, гаражі, авто", - повідомляв начальник Херсонської МВА.

Додамо, що вночі ворог також атакував Дніпропетровську область -окупанти вдарили по Мирівській та Червоногригорівській громадах, що на Нікопольщині. Застосував важку артилерію.

Як повідомляє влада Дніпропетровщини, пошкоджені три приватні будинки і теплиці, побита господарська споруда.

Цілили по району окупанти й вранці - знову вгатили по Мирівській громаді.

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