В случае отсутствия нужных нам ракет, будет использоваться стратегия флангового продвижения.

Вооруженные силы Украины продвинутся вплоть до города Токмак в Запорожской области, в то время как российские оккупанты рассматривают возможность покинуть Бахмут до конца года. По словам военного эксперта Романа Свитана, основное внимание будет уделено направлению Токмака, а также району Бахмута с юга.

"Погода на левом берегу не будет играть решающей роли, что облегчит форсирование реки в любой момент в зависимости от обстановки. Прогнозируется, что в этом году ВСУ смогут продвинуться, однако успех зависит от доступных сил и ресурсов" - делится эксперт.

В случае отсутствия нужных нам ракет, будет использоваться стратегия флангового продвижения для обхода российских оборонительных укреплений и предотвращения давления в районе Роботиного, что является ключевым направлением в Запорожье.

Также эксперт подметил, оккупационные силы России предпринимают попытки атаковать Авдеевку, применяя артиллерию и авиацию. Однако на данный момент вражеские войска сталкиваются с трудностями из-за начала сезона дождей, что мешает им эффективно использовать технику.

Российское командование, являясь контрактниками, предпочитает симулировать атаки, ожидая окончания дождей, чтобы избежать принуждения к наступлению под дождем на технике.

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