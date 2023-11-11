Авдеевкой всегда, начиная с 2014 года, была ключевым местом ведения боевых действий, и сейчас от ситуации в Авдеевке зависит очень много. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

"Поэтому противник, не считаясь вообще ни с какими потерями, от слова совсем, продолжает активно наступать, теряет там десятки единиц техники, сотни своих бойцов, но несмотря на это давит и пытается продвигаться вперед отчаянно. Мы контратакуем, мы наносим серьёзное поражение противнику, но техническое и количественное превосходство противника там очевидно.

Просто по количеству техники, по вооружению на отдельных участках фронта речь идет о соотношении 1:10, поэтому просто физически иногда невозможно удержать линию, и несмотря на довольно развитую сеть оборонительных сооружений в районе Авдеевки, нужно понимать, что фактор количества всё-таки играет свою роль, противник может там давить", — заявил Сергей Грабский.

По словам эксперта, в случае захвата оккупантами Авдеевки под угрозой окажутся сразу несколько направлений.

"Одна дорога, одно направление из Авдеевки ведёт на Покровск, то есть на границу с Днепропетровской областью, а другое направление ведёт на Север в сторону Дружковки, Константиновки, а там уже Славянск, Краматорск, сердце индустриального Донбасса. То есть это уже создаёт угрозу для группировки украинских войск, которые обороняются именно в Славянско-Краматорской агломерации", — отметил Сергей Грабский.

Кроме того, эксперт добавил, что да отодвинув линию фронта от Донецка, противник получит не только спокойствие в самом городе, но и колоссальные возможности по осуществлению так называемых логистических манёвров.

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