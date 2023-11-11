Церковный праздник 12 ноября, по новому календарю - день памяти чудотворной Киккской иконы Божией Матери "Милостивая".

12 ноября православные чтят память чудотворной Киккской иконы Божией Матери "Милостивая".

Икона, которую создал, вероятно, апостол Лука, находится в Киккском монастыре на Кипре с конца XI века.

Особенностью иконы является Младенец Христос, играющий на руках у Марии.

Икона "Милостивая" известна чудесами, как исцеление и защита от стихий, она имеет копию в Украине, в Свято-Николаевском женском монастыре в Мукачево.

Кроме того, 12 ноября, православный день памяти апостолов от семидесяти.

Издавна в этот день мужчины обязаны пойти на охоту и принести домой зайца.

Из мясо готовили блюдо, которое молодые девушки должны его пробовать.

Считалось, что такой ритуал поможет девушке скорее найти себе достойного мужчину.

Люди 12 ноября обращали внимание на поведение синичек , ведь если птица стучит в окно или залетит в дом - будущий год принесет счастье.

Православная церковь в этот день категорически запрещает обижаться, конфликтовать и унывать.

Также не рекомендуется бездельничать, поэтому наши предки в этот день занимались множеством домашних дел.

Приметы 12 ноября, если птицы поют - зима будет недолгой, а весна - ранней.

Синицы клюют кору деревьев - к дождливой весне.

С утра было очень холодно - грядущая зима будет теплой.

Встретить 12 ноября в лесу волка - к беде.

Источник: glavred.

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