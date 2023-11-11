На левом берегу Днепра ВСУ могут достичь определённого успеха, который очень серьёзно повлияет на военную ситуацию на Южном фронте. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

"Речь, по моему мнению, не идёт о каких-то масштабных действиях по форсированию Днепра, созданию какой-то мощной ударной группировки украинских сил и средств, потому что для этого нужны колоссальные ресурсы и возможности в том числе инженерной службы, но речь может идти о манёвренных действиях мобильных подразделений украинской армии, которые могут привести к хаосу в тылах противника", — заявил Сергей Грабский.

По словам эксперта, достаточно посмотреть на расстояние на карте, что всего-навсего до 90 км отделяет Олешки от Яни Капу, Армянска, чтобы понять, насколько угрожающей является ситуация для россиян.

"Специфика плацдармов этой береговой линии, полосы состоит в том, что Украина не сосредоточила все войска в одном месте, дабы они не стали мишенью для российских ударных средств, она распределила усилия войск на достаточно большом участке фронта, и противник теперь пытается найти, где же украинские войска будут осуществлять свои наступательные действия", — объяснил Сергей Грабский.

Эксперт добавил, что ВСУ, проводя такие ударные действия, могут и расширить плацдарм, и провести более глубокие операции, последствиями которых будут хаос и паника в тылу противника, перерезание коммуникаций, которые соединяют Крым с оккупированной частью Херсонской и Запорожской областей, а также серьёзное усложнение оперативной обстановки для противника.

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