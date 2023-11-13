Церковный и народный праздник 14 ноября, христиане в этот день чтят святых чудотворцев Демьяна и Кузьмы.

14 ноября по церковному календарю почитается память двух братьев, Космы и Дамиана (Кузьмы и Демьяна).

В народе этот день называют Кузьминки осенние, День Кузьмы и Демьяна, Курятники, Святые бессеребряники.

Святые считаются покровителями ремесел, домашней птицы и брака.

Святых чудотворцев Демьяна и Кузьмы издавна считали сильными целителями, в этот день им молятся об исцелении тяжелых и затяжных болезней.

На Кузьму в последний раз играли свадьбы. После этого свадебный сезон до Рождества прекращали.

В народе 14 ноября отмечали "куриные именины" , готовили пироги с курицей, которые молодые жены несли свёкрам.

Издавна 14 ноября было принято окроплялять святой водой курятник и гнездо, такой ритуал нужен для того, чтоюы яиц было много и птицы не болели.

День Кузьмы считали девичьим праздником, подруги собирались дома у старшей женщины и проводили вечеринку, занимаясь рукоделием и готовя большой пирог. Вечером приглашали музыкантов и устраивали танцы.

Нельзя 14 ноября после стирки выливать воду на улицу, а также стричь волосы, в частности, детям.

Женщинам запрещено ссориться и конфликтовать, потому что отношения испортятся надолго.

Приметы погоды 14 ноября, день теплый в этот день - зима будет морозной.

На дорогах много грязи - до января будет тепло.

Листья на деревьях остались - к затяжной зиме.

Источник: Униан.

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