Крымское направление можно рассматривать как успешное для ВСУ, хоть пока и без пока физического присутствия там украинских войск.

Украина провела достаточно успешные операции по уничтожению вражеских объектов на территории Крыма, в первую очередь средтв противовоздушной обороны.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

"Украина последовательно и методично практически каждый день наносит удары по объектам противника на территории Крыма, по ключевым базам и точкам, и эти базы и точки не только связаны непосредственно с военными действиями, но удары по судоремонтным заводам в Севастополе, в Феодосии, в Керчи свидетельствуют о том, что мы подрываем основу оперативной деятельности Черноморского флота, потому что в случае разрушени этих заводов, ликвидации этих объектов, сами понимаете, что присутствие российских кораблей в Крыму не целесообразно", — заявил Сергей Грабский.

По словам эксперта, Украина имеет полную информацию о военных объектах в Крыму, их возможностях, и поэтому удары наносятся последовательно в разные места, чтобы снизить военный потенциал рф, который создавался в течение практически 10 лет на территории Крыма, а сейчас позволяет противнику вести активные боевые действия в Северной Таврии, на Запорожском направлении.

"Украина, страна, которая не имеет флота, принудила россиян отвести значительную часть своих сил и средств Черноморского флота в зоны, которые пока ещё не подвержены систематическим ударам украинских средств поражения. То есть фактически Крым стал местом, где пока еще находятся российские оккупанты, но говорить о том, что они держат ситуацию под контролем, уже сегодня будет большим преувеличением", — добавил Сергей Грабский.

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