Тем не менее, необходимо осознавать, что освобождение Донбасса может представлять собой сложную операцию.

Приоритетом для Украины является освобождение территории Запорожской и Херсонской областей. Это стратегически важные направления, на которые уделяется особое внимание военного командования, поделился военный эксперт Олег Жданов.

"Деоккупация Крыма, может инициировать внутренние процессы в россии, что в итоге может способствовать неожиданному завершению войны. Возможен вариант, при котором российские войска самостоятельно покинут Донбасс" - также поделился эксперт.

Он добавил, тем не менее, необходимо осознавать, что освобождение Донбасса может представлять собой сложную операцию, учитывая его урбанистический характер и близость к российской границе. В случае Крыма, операция включит блокаду, разрушение военной инфраструктуры и последующую наземную операцию.

Олег Жданов отметил, что последние действия, включая назначение нового командующего группой войск "Днепр", не привели к радикальным изменениям, и ситуация остается стабильной: украинские силы продолжают расширять контрольный плацдарм на левом берегу.

"Важным аспектом является появление кадров, геолокализованных в районе левого берега, свидетельствующих о начале переброски бронетехники. Это сигналит о возможном изменении характера боевых действий, в частности, о поддержке пехоты силами бронетехники" - делится эксперт.

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