Решение стать родителем — один из самых трудных выборов, которые вы можете сделать в жизни, когда планируется беременность. Гораздо сложнее, когда это было незапланированно.

22-летний парень решил признаться в своих чувствах по поводу той радости, которую он и его 21-летняя подруга ожидают.

Пара встречается около трех лет и до сих пор их отношения были хорошими.

«Она потрясающий человек, и мне повезло, что она у меня есть», — говорит мужчина.

С момента знакомства у парня и его девушки сложилось впечатление, что она не сможет родить из-за того, что женщина принимает противозачаточные средства.

Он считал, что ей будет трудно забеременеть, а если и удастся, то она не сможет выносить ребенка.

К его удивлению, недавно они узнали, что девушка беременна, но согласились сделать аборт.

Партнерша намекала, что хочет ребенка, хотя утверждала, что не может забеременеть.

Во время этих переговоров он сказал ей, что не готов.

Увидев, как она взволнована беременностью, он смягчился, сказав ей, что оставить им ребенка или нет — это ее выбор, и пообещав поддержать ее.

Мужчина ожидал, что в конечном итоге смирится с тем, что станет отцом, но по мере приближения срока родов он все больше и больше беспокоился об этом.

Будущий отец утверждает, что предстоящие роды негативно влияют на его психическое здоровье.

Он признает, что он не любящий и не заботливый человек, говоря: «Я забочусь только о себе и нескольких людях вокруг меня. Я не жестокий и не злой, хорошо лажу с людьми.

«Моя девушка любит меня, потому что я с ней нежен и рассудителен, но дело в том, что мне плевать на любое другое живое существо, и я не хочу нести ответственность за его воспитание».

Обезумевший будущий отец описывает младенцев как «вонючих, шумных, надоедливых, энергичных».

Его девушка понятия не имеет, что он так чувствует, и, по его словам, «она была самой счастливой, которую я когда-либо видел».

Также он добавил, что их отношения были не в лучшем состоянии до того, как девушка забеременела. Таким образом, он боится, что стресс ребенка окажет негативное влияние.

В сети раскритиковали парня, комментаторы были ошеломлены недостатком знаний молодого человека и удивлялись его невежеству.

Источник: yourtango.

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