ВСУ активно продвигаются, продемонстрировав свою способность поражать стратегически важные объекты.

Украина долгое время последовательно осуществляет операции по разрушению военного потенциала оккупантов в Крыму. Основной акцент делается на достижении превосходства в воздухе на полуострове, делится военный эксперт Роман Свитан.

"Боевые действия в Крыму активно продолжаются, охватывая обширную территорию от Херсонщины до Керчи. Недавние атаки авиационными ракетами по кораблю "Аскольд" свидетельствуют о нарастающей воздушной активности.

Эти удары направлены на формирование боевого пространства. В будущем внимание украинских военных будет сконцентрировано на ключевом объекте оккупантов в Крыму - Керченском мосту" - делится эксперт.

ВСУ активно продвигаются в направлении Керчи, продемонстрировав свою способность поражать стратегически важные объекты в регионе. Одной из главных целей является ликвидация Крымского моста, и у Украины есть необходимые ресурсы для успешного достижения этой задачи, подметил эксперт.

Эксперт также подметил, оккупационные силы России предпринимают попытки атаковать Авдеевку, применяя артиллерию и авиацию. Однако на данный момент вражеские войска сталкиваются с трудностями из-за начала сезона дождей, что мешает им эффективно использовать технику.

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