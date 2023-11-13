Если оккупанты перебросят часть своих сил на левый берег Херсонщины, это может ослабить их позиции.

По мнению военного аналитика Романа Свитана, первоначальным этапом освобождения оккупированных территорий должно стать возвращение контроля над Крымом. Он подчеркивает, что без разгрома оккупации на полуострове невозможно успешное ведение операций в Донецкой и Запорожской областях.

"В данный момент оптимальным стратегическим выбором является активное действие на западном фронте, учитывая, что оккупанты уже привлекли все свои резервы и застряли на востоке. Нужно удерживать оккупантов в районах Авдеевки, Бахмута, Купянска и Угледара, таким образом, не давая им перебросить силы на запад" - делится эксперт.

В случае, если оккупанты перебросят часть своих сил на левый берег Херсонщины, это может ослабить их позиции на восточном фронте. С достаточными ресурсами, украинские военные смогут создать плацдарм, форсировать Днепр и двигаться в сторону Крыма, считает военный аналитик.

Полковник ВСУ также подчеркнул, что у российских оккупантов есть политическая задача в отношении Авдеевки. В связи с отсутствием вражеских успехов на поле боя за последние месяцы, оккупанты сталкиваются с большими потерями в живой силе и технике, и восстановиться им не удается.

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