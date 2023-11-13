По мнению военного аналитика Романа Свитана, первоначальным этапом освобождения оккупированных территорий должно стать возвращение контроля над Крымом. Он подчеркивает, что без разгрома оккупации на полуострове невозможно успешное ведение операций в Донецкой и Запорожской областях.
"В данный момент оптимальным стратегическим выбором является активное действие на западном фронте, учитывая, что оккупанты уже привлекли все свои резервы и застряли на востоке. Нужно удерживать оккупантов в районах Авдеевки, Бахмута, Купянска и Угледара, таким образом, не давая им перебросить силы на запад" - делится эксперт.
В случае, если оккупанты перебросят часть своих сил на левый берег Херсонщины, это может ослабить их позиции на восточном фронте. С достаточными ресурсами, украинские военные смогут создать плацдарм, форсировать Днепр и двигаться в сторону Крыма, считает военный аналитик.
Полковник ВСУ также подчеркнул, что у российских оккупантов есть политическая задача в отношении Авдеевки. В связи с отсутствием вражеских успехов на поле боя за последние месяцы, оккупанты сталкиваются с большими потерями в живой силе и технике, и восстановиться им не удается.
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