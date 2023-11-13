Эксперт объяснил, чего стоит ожидать на разных участках фронта до конца этого года.

Из-за патовой ситуации на фронте, которую описал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ни украинская сторона, ни оккупанты не имеют возможности достичь каких-то результатов на поле боя, но бои будут продолжаться.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

"Я имею сомнения, что какие-то активные боевые действия будут, хотя возможна отдельная активизация боевых действий в районе Купянска, где противник будет пытаться продолжать проводить наступательную операцию. Безусловно, активные боевые действия продолжатся в районе Бахмута, на Южном фланге от Бахмута, но здесь речь идет уже не о Бахмуте, а Соледарском выступе", — заявил Сергей Грабский.

Кроме того, по словам эксперта, оккупанты будут продолжать отчаянные попытки продвинуться в районе Авдеевки, а также боевые действия будут вестись на Запорожье — на Мелитопольском и Токмакском направлениях.

"Это объективная реальность, потому что как бы не развивалась в дальнейшем ситуация, нужно понимать, что для Украины критически важной стратегической задачей будет задача продвижения до участка Токмак- Верхний Токмак и перерезание железнодорожной ветки, которая соединяет Крым с материковой россией", — отметил Сергей Грабский.

Эксперт добавил, что также нужно внимательно следить за развитием событий на левом берегу Днепра — или украинские войска сосредоточатся на направлении на Скадовск, или же будут продолжать развивать наступление с целью перерезания коммуникаций, ведущих из Крыма.

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