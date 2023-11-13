Вчера прошла знаменательная дата для многих украинцев, прошла первая годовщина освобождения города Херсон теперь. По словам военного эксперта Олега Жданова, это новая веха в истории этого города после освобождения от российских захватчиков.
«Да, сегодня ещё не до конца город может вздохнуть спокойно, потому что и артиллерия достаёт до Херсона, и постоянные обстрелы – по нескольку обстрелов в день, и авиация сбрасывает управляемые авиабомбы не только на Херсон, а и на весь Правый берег от Никополя до Херсона. Страдают наши города, страдает наша гражданская инфраструктура, что самое страшное – гибнет наше гражданское население.
Наши силы обороны принимают титанические усилия, прилагают все силы для того, чтобы максимально отодвинуть врага о ЧМ. Обратите внимание, резкое снижение температуры, на улице дождевая погода и тем не менее, оккупанты активизировались в шахедно-ракетных атаках на нашу территорию» - делится эксперт.
Эксперт также информировал, приоритетом для Украины является освобождение территории Запорожской и Херсонской областей. Это стратегически важные направления, на которые уделяется особое внимание военного командования.
Деоккупация Крыма, может инициировать внутренние процессы в россии, что в итоге может способствовать неожиданному завершению войны. Возможен вариант, при котором российские войска самостоятельно покинут Донбасс.
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