Наши силы обороны принимают титанические усилия для того, чтобы максимально отодвинуть врага.

Вчера прошла знаменательная дата для многих украинцев, прошла первая годовщина освобождения города Херсон теперь. По словам военного эксперта Олега Жданова, это новая веха в истории этого города после освобождения от российских захватчиков.

«Да, сегодня ещё не до конца город может вздохнуть спокойно, потому что и артиллерия достаёт до Херсона, и постоянные обстрелы – по нескольку обстрелов в день, и авиация сбрасывает управляемые авиабомбы не только на Херсон, а и на весь Правый берег от Никополя до Херсона. Страдают наши города, страдает наша гражданская инфраструктура, что самое страшное – гибнет наше гражданское население.

Наши силы обороны принимают титанические усилия, прилагают все силы для того, чтобы максимально отодвинуть врага о ЧМ. Обратите внимание, резкое снижение температуры, на улице дождевая погода и тем не менее, оккупанты активизировались в шахедно-ракетных атаках на нашу территорию» - делится эксперт.

Эксперт также информировал, приоритетом для Украины является освобождение территории Запорожской и Херсонской областей. Это стратегически важные направления, на которые уделяется особое внимание военного командования.

Деоккупация Крыма, может инициировать внутренние процессы в россии, что в итоге может способствовать неожиданному завершению войны. Возможен вариант, при котором российские войска самостоятельно покинут Донбасс.

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