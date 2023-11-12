Уже больше месяца российские оккупационные войска ведут интенсивные наступательные действия в районе Авдеевки, но достигнуть поставленных боевых задач не могут.

Два дня назад владимир путин второй раз за короткий срок посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, хоть не приезжал туда даже во время наступления рф на Бахмут.

Об этом рассказал обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Это лишний раз говорит о том, насколько для путина важно до Нового года и выборов в россии, достигнуть на фронте хоть какой-то победы, которую можно было бы скормить потребителям “информационного фаст-фуда” как нечто эпическое и великое достижение", — заявил эксперт.

После того, как оккупанты взяли под контроль Авдеевский террикон, им удалось перейти на правую сторону от железки и продолжить движение в направлении Степового и Коксохима, но закрепиться на местности противнику не удаётся.

Александр Коваленко отметил, что эффективно использовать свой артиллерийский потенциал в районе Авдеевки оккупанты не могут, поскольку большая часть господствующих высот находятся под контролем украинских защитников.

"Сейчас важно не давать врагу закрепиться на левой стороне от железки, что не позволит начать РОВ более слаженные штурмовые действия в отношении Степового и зайти на Коксохим", — подчеркнул военный обозреватель.

Эксперт добавил, что, несмотря на изначальный провал своего наступления и тяжелейшие потери, российские оккупационные войска не собираются отступать от своих целей, что приведет к истощению их подразделений и негативному влиянию на целые группы войск.

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