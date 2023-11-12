Передовые подразделения ВСУ имели ограниченный успех по направлению на с.Новопокровка, северо-западнее с.Вербовое, а также западнее с.Работино.

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец.

По словам эксперта, противник был вынужден оставить свои передовые позиции западнее Работино, по крайней мере, в двух лесополосах. На северо-западе от с.Вербовое ВСУ, судя по всему, наконец удалось выбить оккупантов с одной важной с тактической точки зрения высоты. Кросе того, украинские войска также действуют вдоль дороги Н-08 и вплотную подошли к западной и юго-западной окраине с.Новопрокоповка.

"Также стоит упомянуть, что на наиболее важном участке в районе с.Новопрокоповка и восточнее нее, противник также был вынужден после серии контратак отойти на свои укрепленные позиции на первой позиции своего главного рубежа обороны, там где ее еще не преодолели передовые подразделения ВСУ ... в том числе и в районе двух ключевых для этого направления высот с отм. – 160 и 170", — добавил Константин Машовец.

Эксперт отметил, что смыслом активности ВСУ на Токмакском направлении являются две вещи: расширение своего вклинения на флангах, а также решение "вопроса Новопрокоповки".

"Россияне все это хорошо понимают, потому... вовсю держатся на тех участках первой позиции своего главного рубежа обороны между Новопрокоповкой и Вербовым, которые они еще удерживают... вынужденно концентрируя здесь свои основные силы и средства. Очевидно, что альтернатива, в виде обхода украинскими подразделениями самого с.Новопрокоповка с востока, им явно не нравится", — добавил военный обозреватель.

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