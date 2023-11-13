Это не совсем хорошая тенденция если они зашли туда один раз, то этот вариант может повториться, считает эксперт.

За прошедшие сутки наши защитники отбили 35 атак врага, в основном основные самые ожесточённые бои были в Новокалиново, Степового, Авдеевки и других населенных пунктов. Военный эксперт Олег Жданов подметил, многие уже видели видео, представленное нашими бойцами, где в прошедшие сутки группа вражеская группа пешая без поддержки бронетехники и артиллерии проходила.

«Скорее всего именно из-за этого им удалось зайти в крайние дома населённого пункта Степного, наши войска сразу же предприняли меры, туда были направлено подразделение при поддержке боевой машинной пехоты и были было направлено несколько дронов. Оккупантов нашли сразу, попытка их продвинуться была сразу же пресечена.

Одно но, это не совсем хорошая тенденция если они зашли туда один раз, смогли просочиться, то к сожалению этот вариант может повториться, поэтому нашим войскам надо быть более внимательным и бдительным в этом в этом отношении на Марьинском направлении тут» - поделился эксперт.

Олег Жданов отметил, что последние действия, включая назначение нового командующего группой войск "Днепр", не привели к радикальным изменениям, и ситуация остается стабильной: украинские силы продолжают расширять контрольный плацдарм на левом берегу.

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