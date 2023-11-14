У вооруженных сил Украины имеется возможность уничтожить российскую армию на украинской территории и достичь украинско-российской границы к осени 2024 года. Тем не менее, согласно комментарию полковника запаса ВСУ и летчика-инструктора Романа Свитана, завершение войны не гарантировано.

"Боевые действия на границе будут продолжаться еще минимум десять лет, в то время как российская империя будет существовать и разрушаться. Поэтому нам придется поддерживать армию вдоль линии границы, которая станет фронтовой линией и урегулирует пограничные столкновения" - делится эксперт.

Таким образом, нельзя утверждать, что война полностью завершится. Роман Свитан считает, что она будет продолжаться в значительно меньшем масштабе, аналогично тому, как это было в течение восьми лет оккупации Донбасса и Крыма.

По мнению военного аналитика Романа Свитана, первоначальным этапом освобождения оккупированных территорий должно стать возвращение контроля над Крымом. Он подчеркивает, что без разгрома оккупации на полуострове невозможно успешное ведение операций в Донецкой и Запорожской областях.

В данный момент оптимальным стратегическим выбором является активное действие на западном фронте, учитывая, что оккупанты уже привлекли все свои резервы и застряли на востоке.

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