Боевые действия на фронте будут продолжены в уже начавшемся наступлении, они не будут отступать.

Противник проявил активность на направлении Авдеевки, при этом использовал значительное количество бронетехники. За последние сутки украинские защитники совершили успешную оборону, о чем рассказал военный эксперт Роман Свитан.

"Общие потери российских захватчиков значительно возросли, увеличившись на почти 30% по сравнению с предыдущими днями. Недавно под Авдеевкой страна-агрессор потеряла 642 захватчика.

Можно понять, что боевые действия на фронте будут продолжены в уже начавшемся наступлении, они не будут отступать. В районе Авдеевки, от Новодонецкого до Торецка, российские силы пытались продвигаться в течение последних нескольких дней" - делится эксперт.

11 ноября оккупанты также осуществили операцию в районе Красногоровки с целью оцепить Авдеевку в сторону Степового. Российские войска пытались преодолеть железнодорожную дорогу, где Вооруженные Силы Украины активно занимаются восстановлением оборонительных позиций.

Также ранее эксперт рассказал, в случае, если оккупанты перебросят часть своих сил на левый берег Херсонщины, это может ослабить их позиции на восточном фронте. С достаточными ресурсами, украинские военные смогут создать плацдарм, форсировать Днепр и двигаться в сторону Крыма, считает военный аналитик.

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