Военный эксперт Юрий Федоров прокомментировал успехи ВСУ на левом берегу Днепра. Об этом специалист рассказал в интервью каналу "Утро февраля".

"Все может меняться, пока это иголка в теле российской армии, которая вызывает раздражения и опасения. И это заставляет российских генералов нервничать и раздражаться и искать какие-то решения, которые не находятся на текущий момент", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что на плацдарме могут находится до 400 спецназовцев, несколько БМП или других боевых машин. Так как это были машины-амфибии, то они просто переплыли водную преграду. И тот факт, что Россия ничего не может с этим сделать - это дискредитация этой армии на текущий момент.

Также данный плацдарм создает противоречия в российской армии, ведь на Херсонское направление был не так давно назначен генерал Теплинский. О нем ходит много разных слухов, ведь то он находится в оппозиции к Шойгу и Герасимову, то теперь он нашел с ними общий язык.

Но уже через несколько дней после назначения Теплинского по его штабу ударили ВСУ, убив высокопоставленных офицеров на этом направлении. Сам же Теплинский после удара оказался в больнице, а управление войсками никто не взял, поэтому данное направление сейчас парализовано просто, ведь если с командиром что-то случается, то армия не знает, что делать.

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