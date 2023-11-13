Еще один вид денежной помощи могут получить украинцы, появилась подробная информация, кто имеет право.

Средний размер денежной помощи, на которую могут рассчитывать некоторые украинцы – 1500 долларов США, пишет Politeka.net со ссылкой на Минреинтеграции.

Новая денежная помощь начата Международной гуманитарной организацией Mercy Corps совместно с Ассоциацией «Ягодничество Украины».

Получить денежную помощь могут фермерские хозяйства, пострадавшие от войны. Денежная помощь оказывается на возобновление их деятельности.

Итак, денежную помощь в рамках этой программы поддержки могут получить мелкие фермеры и домохозяйства, получившие статус ВПЛ.

Также денежную помощь могут получить местные мелкие фермеры, деятельность которых значительно пострадала в результате войны, в Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Исключение – районы, где проходят активные боевые действия, а также районы с ограниченным доступом или высоким риском для жизни и ведения такой деятельности.

Как отмечается, средний размер денежной помощи – 1500 долларов США в гривневом эквиваленте по актуальному курсу НБУ.

"Сумма поддержки зависит от типа фермерской деятельности и финансовых потребностей конкретного участника программы", - уточнили в Минреинтеграции.

Также даны критерии отбора участников программы, в рамках которой можно получить денежную помощь. Среди них четкая аргументация необходимости предоставления денежной помощи, жизнеспособности и реалистичности бизнес-идеи, опыта ведения прибыльной фермерской деятельности, способности участника программы реализовать предложенную бизнес-идею.

Кроме того, претендент на денежную помощь должен понимать пути реализации своей фермерской продукции, иметь опыт ведения фермерской деятельности с прибылью, а его бизнес-идея должна отвечать условиям и целям программы поддержки.

Претендент на денежную помощь должен быть социально или финансово уязвимым.

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