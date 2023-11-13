Появились первые подробности о последствиях после новых ракетных ударов по Харькову.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОВА, ракетный удар был нанесен вечером 12 ноября.

«Враг нанес ракетный удар, предварительно с ОКР С300, по Шевченковскому району Харькова. Зафиксировано попадание в землю у одного из развлекательных комплексов. Повреждены деревянные ворота», – сообщили в ОВА.

Кроме того, есть незначительные повреждения еще в одном развлекательном комплексе.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Также известно, что оккупанты продолжают атаковать прифронтовые и приграничные населенные пункты Харьковщины.

В частности, под огнем оккупантов были Волчанск и Нестерное Чугуевского района, Новомлынск, Купянск-Узловой, Синковка, Кисловка, Крахмальное и Табаевка Купянского района.

По селу Чернещина Изюмского района россияне ударили управляемой авиабомбой – поврежден частный дом.

Пострадавшие среди гражданского населения за сутки не зафиксированы.

Также в ОВА сообщают, что эвакуация продолжается – на 12 ноября из опасных общин Купянщины эвакуировали 257 детей.

При этом еще 35 детей остаются в опасности.

С-300 - семейство советских зенитно-ракетных комплексов среднего радиуса действия.

В зависимости от конкретного типа установки и ракет-перехватчиков наибольшая дальность может достигать 150, 200, 300 километров.

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