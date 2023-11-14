От выплаты денежной помощи сегодня зависят миллионы украинцев, пишет Politeka.net.

Люди звонят на горячую линию Минреинтеграции с вопросом о выплате денежной помощи на проживание ВПЛ.

Ведь очень часто это единственные деньги, на которые люди могут рассчитывать.

Речь идет о ежемесячной денежной помощи на проживание, которое составляет 3 тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям, и 2 тысячи гривен для всех других внутренне перемещенных лиц.

В Минсоцполитики обнародовали важную информацию о выплатах денежной помощи ВПЛ. Так, стало известно, что платежные документы на выплаты ВПЛ в первом периоде текущего месяца будут направлены в Госказначейство 15 ноября.





После этого деньги поступят на банковские счета внутренних переселенцев. Отмечается, что это произойдет в течение нескольких дней.

В настоящее время в Украине официально зарегистрировано 4,8 млн. внутренне перемещенных лиц.

Отметим, лидером по количеству ВПЛ является столица – здесь зарегистрировано около 380 тыс. переселенцев. Почти вдвое меньше проживает в Днепре - 175 тыс. человек.

Такие данные от горсоветова обнародовало движение «Честно».

«…Если вопрос жилья более или менее решен, то вопрос трудоустройства стоит достаточно остро. Большинство ВПЛ де-юре, но не де-факто живут на госвыплаты…», - в частности рассказывали в Киевсовете.

По количеству ВПЛ замыкают пятерку городов Харьков, Запорожье и Одесса.

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