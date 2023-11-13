Середній розмір грошової допомоги, на яку можуть розраховувати деякі українці – 1500 доларів США, пише Politeka.net з посиланням на Мінреінтеграції.
Нова грошова допомога започаткована Міжнародною гуманітарною організацією Mercy Corps спільно з Асоціацією «Ягідництво України».
Отримати грошову допомогу можуть фермерські господарства, які постраждали від війни. Грошова допомога надається на відновлення їхньої діяльності.
Отже, грошову допомогу в рамках цієї програма підтримки, можуть отримати дрібні фермери та домогосподарства, які отримали статус ВПО.
Також грошову допомогу можуть отримати місцеві дрібні фермери діяльність яких значно постраждала внаслідок війни, у Полтавській, Сумській і Чернігівській областях. Виняток – райони, де проходять активні бойові дії, а також райони з обмеженим доступом або високим ризиком для життя та ведення такої діяльності.
Як зазначається, середній розмір грошової допомоги - 1500 доларів США у гривневому еквіваленті за актуальним курсом НБУ.
«Сума підтримки залежить від типу фермерської діяльності та фінансових потреб конкретного учасника програми», - уточнили в Мінреінтеграції.
Також дано критерії відбору учасників програми, в рамках якої можна отримати грошову допомогу. Серед них чітка аргументація необхідності надання грошової допомоги, життєздатність та реалістичність бізнес-ідеї, досвід ведення прибуткової фермерської діяльності, спроможність учасника програми реалізувати запропоновану бізнес-ідею.
Крім того, претендент на грошову допомогу повинен розуміти шляхи реалізації своєї фермерської продукції, мати досвід ведення фермерської діяльності з прибутком, а його бізнес-ідея повинна відповідати умовам та цілям програми підтримки.
Претендент на грошову допомогу має бути соціально або фінансово вразливим.
Останні новини України:
Змінено суму грошової допомоги - скільки тепер будуть виплачувати.
Також нагадаємо, хто з українців може отримати виплати від Червоного Хреста.
Крім того, Politeka.net застерігала, що фальшиві гроші наповнили Україну.