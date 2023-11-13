Ще один вид грошової допомоги можуть отримати українці, з’явилася детальна інформація, хто має право.

Середній розмір грошової допомоги, на яку можуть розраховувати деякі українці – 1500 доларів США, пише Politeka.net з посиланням на Мінреінтеграції.

Нова грошова допомога започаткована Міжнародною гуманітарною організацією Mercy Corps спільно з Асоціацією «Ягідництво України».

Отримати грошову допомогу можуть фермерські господарства, які постраждали від війни. Грошова допомога надається на відновлення їхньої діяльності.

Отже, грошову допомогу в рамках цієї програма підтримки, можуть отримати дрібні фермери та домогосподарства, які отримали статус ВПО.

Також грошову допомогу можуть отримати місцеві дрібні фермери діяльність яких значно постраждала внаслідок війни, у Полтавській, Сумській і Чернігівській областях. Виняток – райони, де проходять активні бойові дії, а також райони з обмеженим доступом або високим ризиком для життя та ведення такої діяльності.

Як зазначається, середній розмір грошової допомоги - 1500 доларів США у гривневому еквіваленті за актуальним курсом НБУ.

«Сума підтримки залежить від типу фермерської діяльності та фінансових потреб конкретного учасника програми», - уточнили в Мінреінтеграції.

Також дано критерії відбору учасників програми, в рамках якої можна отримати грошову допомогу. Серед них чітка аргументація необхідності надання грошової допомоги, життєздатність та реалістичність бізнес-ідеї, досвід ведення прибуткової фермерської діяльності, спроможність учасника програми реалізувати запропоновану бізнес-ідею.

Крім того, претендент на грошову допомогу повинен розуміти шляхи реалізації своєї фермерської продукції, мати досвід ведення фермерської діяльності з прибутком, а його бізнес-ідея повинна відповідати умовам та цілям програми підтримки.

Претендент на грошову допомогу має бути соціально або фінансово вразливим.

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