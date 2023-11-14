В течение прошлой недели наши силы смогли улучшить свое положение, двигаясь вперед.

Мелитопольское направление было одним из ключевых для наступления, но ранее преодолеть оборону противника было очень сложно из-за тщательной минированности территории и укрепленных оборонительных линий. Сейчас украинские военные все еще достигают прогресса на этом участке, постепенно расширяя свою зону контроля вокруг освобожденного Работино, делится военный эксперт Олег Жданов.

В течение прошлой недели наши силы смогли улучшить свое положение, двигаясь вперед по двум восточным направлениям в сторону Вербового и Новопрокоповки.

"Несмотря на отсутствие кричащих новостей с нашего фронта, продолжается настойчивая борьба с оккупантами. Малые группы активно действуют, осуществляют вылазки к вражеским позициям, уничтожают личный состав и технику противника. Каждый день ведется контрбатарейная борьба, где наши силы сохраняют определенное преимущество" - делится эксперт, ссылаясь на данные Генштаба.

Жданов подметил, многие уже видели видео, представленное нашими бойцами, где в прошедшие сутки группа вражеская группа пешая без поддержки бронетехники и артиллерии проходила.

"Скорее всего именно из-за этого им удалось зайти в крайние дома населённого пункта Степного, наши войска сразу же предприняли меры, туда были направлено подразделение при поддержке боевой машинной пехоты и были было направлено несколько дронов".

Последние новости Украины:

Ошеломительные цифры - насколько увеличилась армия оккупантов в Украине.

Кардинальное изменение ситуации - на каком направлении и в чью пользу.

Валерий Залужный обратился к погибшему другу - новые подробности трагедии.