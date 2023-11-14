Успехи Вооруженных Сил Украины являются доказательством того, что российским войскам до сих пор не удалось достичь основной цели в районе Авдеевки – завладеть инициативой и заставить украинское командование направлять все доступные резервы в этом направлении, делится военный эксперт Олег Жданов.

Российское командование продолжает направлять свои силы на постоянные атаки в районе Авдеевки. Вопреки возможному окружению украинских сил, российские войска продолжают улучшать свою позицию в окрестностях Красногоровки.

"По всей видимости, основные усилия противника сосредоточены на попытках захвата села Степовое. В настоящее время российские силы приблизились к этому населенному пункту, поскольку двигаться от Красногоровки на юг в сторону Авдеевки сложно из-за озерного массива на этом участке. Возможно, хотят обойти его" - поделился эксперт.

Также по словам эксперта, прошла знаменательная дата для украинцев, прошла первая годовщина освобождения города Херсон теперь.

"Сегодня ещё не до конца город может вздохнуть спокойно, потому что и артиллерия достаёт до Херсона, и постоянные обстрелы – по нескольку обстрелов в день, и авиация сбрасывает управляемые авиабомбы не только на Херсон, а и на весь Правый берег от Никополя до Херсона. Страдают наши города, страдает наша гражданская инфраструктура" - делится эксперт.

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