Хотя противнику не удается решить широкомасштабные задачи, его точечные успехи видны в попытках прорываться.

Российские военные активизировались в нескольких ключевых районах, таких как Времевский выступ, Марьянка, Авдеевка, Бахмут и Купянское направление, делится военный эксперт Роман Свитан.

Так, на поле боя ведется борьба сразу на нескольких различных направлениях, где противник стремится занять выгодные позиции перед наступлением сильных дождей. В связи с этим наступление российских сил становится особенно сильным на Восточном фронте, где украинским войскам приходится сталкиваться с массированным противостоянием.

"Хотя противнику не удается решить широкомасштабные задачи, его точечные успехи видны в попытках прорываться ротами и батальонами с целью занять оптимальные позиции. Вооруженные Силы Украины сейчас сдерживают наступление оккупантов на Восточном фронте, стараясь избегать использования резервов, которые они нуждаются в других стратегически важных районах, таких как Работино и левый берег Днепра" - делится эксперт.

Также Свитан напомнил, противник проявил активность на направлении Авдеевки, при этом использовал значительное количество бронетехники. За последние сутки украинские защитники совершили успешную оборону.

Можно понять, что боевые действия на фронте будут продолжены в уже начавшемся наступлении, они не будут отступать.

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