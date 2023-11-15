Военный аналитик и летчик-инструктор Вооруженных Сил Украины, полковник запаса Роман Свитан, отметил, что российские силы предпринимают попытки наступления на Авдеевку с севера и юга. По его словам, оккупанты продолжают терять множество людей на передовой в последнее время.

На юге идут трудности, при этом есть участки, где наши войска успешно восстанавливают утраченные позиции и отталкивают противника назад. В то время как на севере продолжаются активные боевые действия.

"Железнодорожное полотно между позициями российских войск и селом Степовое на севере также играет важную роль. Эта зона находится под эффективным контролем нашей артиллерии. С учетом трудностей в использовании техники на территории Донбасса, оккупанты пытаются продвигаться вперед с использованием пехоты, но сталкиваются с успешным противодействием наших войск, которые уничтожают противника" - делится эксперт.

Ранее эксперт информировал, 11 ноября оккупанты также осуществили операцию в районе Красногоровки с целью оцепить Авдеевку в сторону Степового. Российские войска пытались преодолеть железнодорожную дорогу, где Вооруженные Силы Украины активно занимаются восстановлением оборонительных позиций.

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