Оккупанты не могут контролировать расширение серой зоны на левом берегу Днепра, у них начались проблемы с логистикой, но при этом признаков отвода войск российское командование не демонстрирует.

Об этом рассказал обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Эксперт напомнил, что российские оккупанты сконцентрировали свои основные силы на очень узком в глубину участке протяжённостью около 40 км. Причем на участке уже не работает логистика первого рубежа – дорога ведущая от Олешек через Пещановку на Козачьи Лагеря, Крынки, Корсунку и так до Новой Каховки.

"То есть, использовать эту логистику для эффективного противодействия расширения серой зоны РОВ уже не могут. При этом, серая зона начинает пробовать лес у Крынок на вкус, а там менее 3-х километров до основной логистической артерии 2206", — заявил Александр Коваленко.

По словам военного обозревателя, оккупанты на этом направлении еще не ввели в бой свои основные силы, а если же они сделают это на данном этапе, то на других участках ситуация для противника может выйти из-под контроля.

Александр Коваленко также прокомментировал сообщение от пресс-службы командования группировки "Днепр" оккупантов, в котором говорится о решении о перегруппировке российских войск на “более выгодные позиции к востоку от Днепра”, которое они затем поспешили опровергнуть.

По мнению эксперта, это не было вбросом, а похоже, что у ГВ "Днепр" уже имеется в наличие такое сообщение для СМИ на случай очередного “жеста доброй воли”, просто кто-то в пресс-службе немного поспешил.

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