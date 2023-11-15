Российские силы пробуют наступать почти на всех участках, делится военный эксперт.

В районе Купянска ограничено количество направлений, по которым российские силы могут продвигаться на танках. Тем не менее, даже эти направления хорошо минированы, и на них размещены огневые позиции наших войск, создавая для противника "огневой мешок", делится военный эксперт Роман Свитан.

Несмотря на неудачи у врага, он продолжает наступление и на данном направлении. Воспользовавшись небольшим перерывом в наступательных действиях украинских военных на Бахмутском направлении, противник предпринял попытку контрнаступления в Клещеевке.

"На сегодняшний день весь фронт боевых действий сводится к тому, что российские силы пробуют наступать почти на всех участках, где украинские войска еще не начали контратаки.

Хотя у оккупантов все еще имеется техника в этом районе, их потери значительны из-за неопытности, особенно в сравнении с опытом, полученным в ходе событий в Авдеевке. Преимущественно живая сила привлекается для осуществления штурмов" - делится эксперт.

Эксперт подметил, на юге идут трудности, при этом есть участки, где наши войска успешно восстанавливают утраченные позиции и отталкивают противника назад. В то время как на севере продолжаются активные боевые действия.

Железнодорожное полотно между позициями российских войск и селом Степовое на севере также играет важную роль. Эта зона находится под эффективным контролем нашей артиллерии.

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