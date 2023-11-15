Военный эксперт Петр Черник прокомментировал ситуацию на левом берегу Днепра. Об этом эксперт сообщил в эфире 24-го канала.

"Не будем торопиться, для нас должен быть абсолютным авторитетом всего один орган - наш Генеральный штаб. От когда они нам расскажут правильную информацию - тогда будем ее анализировать. На эту минуту есть просьба от нашего командования - не влазить в тактическую ситуацию и анализировать всего, что происходит на левом берегу Херсонщины. И это хорошо, ибо там происходит что-то серьезное и пусть хорошие новости придут к нам природным способом", - сообщил эксперт.

Специалист добавил, что наземная операция в Крыму никак не связана с уничтожением Черноморского флота и его передислокации в другие порты. Самая опасная часть Черноморского флота - это ракетные носители, которые могут запускать "Калибры". У россиян остается пять кораблей и три подводные локди, которые имеют возможность совершать обстрелы ракетами Украину.

При этом не стоит радоваться тому, что россияне отвели свои корабли в другие порты. У них есть огромный запас хода в сотни километров и при таких показателях могут запускать ракеты из середины Черного моря. Не стоит забывать, что ракеты Калибр, которые используют оккупанты, могут лететь на расстояние до 2500 км.

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