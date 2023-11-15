Военный эксперт Юрий Федоров прокомментировал, какие перспективы войны в Украине. Об этом специалист рассказал в интервью Марку Фейгину.

Как отметил специалист, сейчас идет война на истощение, которая не выгодна Украине. У России больше техники и мобилизационный ресурс. Но не стоит забывать, что оккупанты воюют не только с Украиной, но и нашими союзниками, которые помогают ресурсами. Это не только США, но и Британия, а также Евросоюз и другие страны.

Таким образом соотношение возможностей составляет 1 к 13 не в пользу России. Но это работает только при условии, что Запад продолжит помогать Украине в необходимых размерах. Также союзники Киева тратят в разы больше денег на исследование новых технологий. Поэтому оккупанты могут соревноваться с Западом только ядерным оружием, во всех остальных сферах они проигрывают.

Россия растеряла свой потенциал за последние 30 лет, когда уже считалось, что история закончена. Но история оказалась нге закончена и конца и края на текущий момент ей нет, так как Запад в 27 раз больше тратит на исследование, чем Россия. Если союзники Украины смогут реализовать свой потенциал, то конца истории может и не быть, а вот конец России довольно быстро наступит, так как сранивать возможности сторон просто неприлично.

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