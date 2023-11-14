Украинцы могут получить грант в размере до 10 тысяч долларов США, в Минреинтеграции рассказали, как именно.

Прием заявок от претендующих на выплату продлится до 20 ноября, пишет Politeka.net со ссылкой на Минреинтеграции.

Отмечается, что в Украине объявлен грантовый конкурс проектов для улучшения интеграции ВПЛ в общинах.

Конкурс реализует Международная организация IREX в Украине. Подчеркивается, что конкурс – это возможность для общественных организаций, работающих над проблемами внутренних переселенцев.

В частности, над усилением социальной сплоченности ВПЛ и других жителей общины.

"По результатам конкурса отобранные участники смогут получить грант в размере до 10 тысяч долларов США", - рассказали в Министерстве.

Деньги предоставляются для реализации проекта в срок от 4 до 8 месяцев.

Прием заявок продлится до 20 ноября.

«Обратите внимание! Проекты должны быть направлены на аудиторию в возрасте 30+», - подчеркнут организаторы конкурса проектов.

Также претендентов на грант в размере до 10 тысяч долларов предупредили, что их проект должен соответствовать целям программы. А именно - объединение ВПЛ, жителей принимающей общины, представителей правительства и СМИ для разрешения конфликтов на местном уровне, содействия интеграции ВПЛ и оказания поддержки для разработки местных и национальных планов интеграции ВПЛ и стабилизации ситуации в стране.

Подчеркнем, по состоянию на 1 сентября этого года в Украине было зарегистрировано 4 млн. 965 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), из которых 300 тыс. добавились за последний год, то есть с 1 сентября 2022-го.

Лидером по количеству ВПЛ является столица – здесь зарегистрировано примерно 380 тыс. переселенцев.

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