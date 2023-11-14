На грошову допомогу чекають мільйони українців, люди обривають телефони Мінсоцполітики.

Від виплат грошової допомоги сьогодні залежать мільйони українців, пише Politeka.net.

Люди телефонують на гарячу лінію Мінреінтеграції з питанням щодо виплат грошової допомоги на проживання ВПО.

Адже дуже часто це єдині гроші, на які люди могуть розраховувати.

Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання, яка становить 3 тисячі гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисячі гривень для всіх інших внутрішньо переміщених осіб.

В Мінсоцполітики оприлюднили важливу інформацію щодо виплат грошової допомги ВПО. Так, стало відомо, що платіжні документи на виплати ВПО у першому періоді поточного місяця будуть направлені до Держказначейства 15 листопада.

Після цього гроші надійдуть на банківські рахунки внутрішніх переселенців. Зазначається, що це станеться протягом кількох днів.

Наразі в Україні офіційно зареєстровано 4,8 млн внутрішньо переміщених осіб.

Зазначимо, лідером за кількістю ВПО є столиця – тут зареєстровано приблизно 380 тис. переселенців. Майже вдвічі менше проживає наразі у Дніпрі - 175 тис. осіб.

Такі дані від міських рад оприлюднив рух «Чесно».

«…Якщо питання житла більш-менш вирішено, то питання працевлаштування стоїть доволі гостро. Більшість ВПО де-юре, але не де-факто живуть на держвиплати…», - зокрема розповідали в Київраді.

За кількістю ВПО замикають п’ятірку міст Харків, Запоріжжя та Одеса.

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