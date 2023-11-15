По словам военного эксперта Олега Жданова, российские оккупанты активно готовятся к массированным ударам по Украине, и последние атаки со стороны России могут служить индикатором для разведки, направленной на выявление плотности и расположения украинской противовоздушной обороны.

Жданов подчеркнул, что российские силы больше не выжидают, а скорее начинают тестировать украинскую систему противовоздушной обороны. Он рассматривает ракетные удары по Киеву и югу Украины как фактическую боевую разведку.

"Нужно понимать важность других факторов, таких как изменение среднесуточной температуры до нулевой отметки или ниже. Также следует учесть, что вражеские силы активно накапливают ракеты, и на данный момент их количество составляет около 830-840 единиц" - делится эксперт.

По мнению эксперта, массированные ракетные удары начнутся, когда эти три фактора совпадут. Тем не менее, Жданов считает, что в этом году атаки России на Украину не будут столь масштабными, как зимой прошлого года.

Он добавил, успехи Вооруженных Сил Украины являются доказательством того, что российским войскам до сих пор не удалось достичь основной цели в районе Авдеевки – завладеть инициативой и заставить украинское командование направлять все доступные резервы в этом направлении.

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