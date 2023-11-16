НАТО, как военно-политический блок, не предоставляет Украине помощь в вооружении, и этому есть веская причина.

По словам известного военного эксперта, полковника ВСУ в запасе Олега Жданова, НАТО максимально дистанцируется от войны в Украине.

«И как блок не предоставляет нам никакой военно-технической помощи. Для того, чтобы не давать повода Путину сказать, что война носит мировой характер и он будет разговаривать только с мировыми лидерами», - пояснил Олег Жданов в своем традиционном видеообзоре.

На самом деле, говорит Жданов, втянуть НАТО в войну, которая идет на территории Украины, «это мечта Путина».

Жданов также подчеркнул, что украинским защитникам необходимо выйти на границы Украины.

«То есть, мы восстанавливаем статус-кво по государственной границе и начинаем все с исходной точки. Любое вторжение – это нападение на нашу страну. Сейчас все происходит в рамках необъявленной войны со стороны рашистской федерации. А выход на границы, это восстановление статуса-кво. Пересечение границы – нападение на страну», - пояснил Жданов.

Добавим, ранее в НАТО неоднократно заявляли, что Путину нельзя дать выиграть на поле боя в Украине.

«Ситуация на поле боя тяжелая, и это делает это даже более важным, чтобы мы продолжали и наращивали нашу поддержку для Украины. Мы не можем разрешить президенту Путину победить. Украина должна сохраниться как суверенное независимое государство в Европе, и это в наших интересах – поддержать Украину», - сообщал, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Последние новости Украины:

Россияне влупили ракетами по Харькову - известны последствия.

Шокирующие цифры – насколько увеличилась армия РФ, воюющая против Украины.

Валерий Залужный обратился к своему погибшему другу - новые подробности трагедии.