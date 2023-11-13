З’явилися перші подробиці про наслідки після нових ракетних ударів по Харкову.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківську ОВА, ракетного удару було завдано ввечері 12 листопада.

«Ворог завдав ракетного удару, попередньо з ЗКР С300, по Шевченківському району Харкова. Зафіксоване влучання в землю біля одного з розважальних комплексів. Пошкоджено дерев'яні ворота», - повідомили в ОВА.

Крім того, є незначні пошкодження у ще одному розважальному комплексі.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також відомо, що окупанти продовжують атакувати прифронтові та прикордонні населені пункти Харківщини.

Зокрема, під вогнем окупантів були Вовчанськ та Нестерне Чугуївського району, Новомлинськ, Куп'янськ-Вузловий, Синьківка, Кислівка, Крохмальне та Табаївка Куп'янського району.

По селу Чернещина Ізюмського району росіяни вдарили керованю авіабомбою – пошкоджено приватний будинок.

Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано. Такожв ОВА повідомляють, що евакуація триває – станом на 12 листопада із небезпечних громад Куп’янщини евакуювали 257 дітей. При цьому ще 35 дітей залишаються в небезпеці.

С-300 - сімейство радянських зенітно-ракетних комплексів середнього радіуса дії.

Залежно від конкретного типу установки і ракет-перехоплювачів, найбільша дальність може сягати 150, 200, 300 кілометрів.

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