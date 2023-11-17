В Херсонской области на левом берегу реки Днепр продолжается операция Вооруженных сил Украины, направленная на расширение плацдарма для будущих наступательных действий. Офицер запаса и военный эксперт Олег Жданов рассказал о текущих перспективах ВСУ на левом берегу Херсона и о возможных влияниях приближающихся морозов на ход военных действий.

"Расширение плацдарма на левом берегу реки Днепр в Херсонской области позволяет украинским военным вытеснить артиллерию противника, что делает обстрелы правого берега Днепра менее возможными. Сегодняшний успех на левом берегу заключается в том, что присутствие украинских войск может стать отправной точкой для дальнейшего наступления.

Расширение плацдарма позволит украинским силам провести полномасштабную операцию, вынудив врага перераспределять свои войска" - делится эксперт. Он также добавил, российское командование пока не полностью вводит в бой все имеющиеся в его распоряжении войска.

Также он добавил, российское командование продолжает направлять свои силы на постоянные атаки в районе Авдеевки. Вопреки возможному окружению украинских сил, российские войска продолжают улучшать свою позицию в окрестностях Красногоровки.

По всей видимости, основные усилия противника сосредоточены на попытках захвата села Степовое. В настоящее время российские силы приблизились к этому населенному пункту.

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