На север от Авдеевки появилась область, охарактеризованная как "серая зона", где ни одна из воюющих сторон не осуществляет контроль. Российские силы, неудачно пытавшиеся прорваться к Степному, теперь стремятся продвигаться на север, поделился военный эксперт Роман Свитан.
Тем не менее, в поселке Очеретино расположен гарнизон, который закрывает доступ к Авдеевке с севера.
"В этой "серой зоне" российские войска подвергаются эффективному артиллерийскому обстрелу со стороны украинских сил. Из-за дождей в Донбассе технику становится сложно использовать, что заставляет российские силы прибегать к наступлениям с привлечением пехоты" - делится эксперт.
За последние сутки отмечаются значительные потери оккупационных войск по всему фронту, их общее количество достигает 800 человек, причем примерно половина из этих потерь приходится именно на направление в Авдеевке.
В районе Купянска ограничено количество направлений, по которым российские силы могут продвигаться на танках. Тем не менее, даже эти направления хорошо минированы, и на них размещены огневые позиции наших войск, создавая для противника "огневой мешок".
Несмотря на неудачи у врага, он продолжает наступление и на данном направлении. Воспользовавшись небольшим перерывом в наступательных действиях украинских военных на Бахмутском направлении, противник предпринял попытку контрнаступления в Клещеевке.
Последние новости Украины:
Напомним, Вагнеровцы снова набирают боевиков, что это значит
А еще Politeka сообщала, что ВСУ могут прорваться в неожиданном месте, стали известны подробности
Также Politeka писала, что россияне пытаются сравнять с землей Авдеевку, появились подробности