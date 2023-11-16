За последние дни отмечаются значительные потери по всему фронту среди войск оккупантов.

На север от Авдеевки появилась область, охарактеризованная как "серая зона", где ни одна из воюющих сторон не осуществляет контроль. Российские силы, неудачно пытавшиеся прорваться к Степному, теперь стремятся продвигаться на север, поделился военный эксперт Роман Свитан.

Тем не менее, в поселке Очеретино расположен гарнизон, который закрывает доступ к Авдеевке с севера.

"В этой "серой зоне" российские войска подвергаются эффективному артиллерийскому обстрелу со стороны украинских сил. Из-за дождей в Донбассе технику становится сложно использовать, что заставляет российские силы прибегать к наступлениям с привлечением пехоты" - делится эксперт.

За последние сутки отмечаются значительные потери оккупационных войск по всему фронту, их общее количество достигает 800 человек, причем примерно половина из этих потерь приходится именно на направление в Авдеевке.

В районе Купянска ограничено количество направлений, по которым российские силы могут продвигаться на танках. Тем не менее, даже эти направления хорошо минированы, и на них размещены огневые позиции наших войск, создавая для противника "огневой мешок".

Несмотря на неудачи у врага, он продолжает наступление и на данном направлении. Воспользовавшись небольшим перерывом в наступательных действиях украинских военных на Бахмутском направлении, противник предпринял попытку контрнаступления в Клещеевке.

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