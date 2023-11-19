Женщина поделилась историей своей семейной жизни, со своим мужем она начала встречаться, когда была совсем юной.

Тогда, ее муж Марк работал барменом, он любил писать ей стихи и признаваться в любви.

"Когда я стала старше и увереннее в себе, наши отношения превратились в постоянные крики, и у меня начались приступы паники при мысли о том, что я буду с Марком навсегда", - пишет женщина.

С возрастом, говорит женщина, ее Марк стал нытиком, постоянно на все жаловался и был вечно недовольным.

Когда в ее с мужем семейной жизни начались проблемы, ее сестра временно вернулась домой на зимние каникулы после колледжа.

"За одного из друзей моей сестры, я в конце концов вышла замуж. Я знала его с 15 лет. Я много раз сидела с ним за семейным обеденным столом и всегда отмечала, что он милый, но никогда не задумывалась большем", - говорил женщина.

18-летний парень пришел в один из первых дней, когда сестра была дома.

"Не хочу сказать, что у меня перехватило дыхание, потому что я не занимаюсь клише, но в тот первый раз, когда я увидела его, мои легкие решили, что перестанут выполнять свои нормальные функции. Он оставил меня бездыханным".

Это продолжалось две недели, непростые отношения с мужем начали стремительно ухудшаться.

В канун Нового года у них с мужем произошла жестокая ссора, от которой сотряслись стены.

"Я разорвала свои очень отношения мужем, чтобы продолжить то, что должно было стать очень страстным романом с 18-летним парнем. Роман, о котором я вспоминала с любовью и рассказывала истории своим детям. Я ни о чем не жалею!".

Источник: yourtango.

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