Оккупационные силы россии испытывают значительные потери среди своего личного состава на поле боя, что, возможно, заставит их рассмотреть тактическую паузу. Однако полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан подчеркивает, что украинские вооруженные силы не предоставят оккупантам возможность такой "передышки".

Он отмечает, что российским силам не удастся в одностороннем порядке принять тактическую паузу, поскольку это требует согласия обеих сторон, ведущих военные действия.

"Из-за погодных условий украинские силы могут приостановить движение на Востоке, но продвижение на Юге, особенно в направлении Токмака, продолжается. За последние несколько дней ВСУ успешно контролируют высоты в районе Вербового и расширяют плацдарм на восток для дальнейшего продвижения в сторону Токмака".

Он также отмечает положительную динамику продвижения украинских сил на левом берегу Днепра в Херсонской области, где ВСУ удерживают контроль на глубину 5 км по ширине фронта.

Также ранее эксперт напомнил, воспользовавшись небольшим перерывом в наступательных действиях украинских военных на Бахмутском направлении, противник предпринял попытку контрнаступления в Клещеевке.

На сегодняшний день весь фронт боевых действий сводится к тому, что российские силы пробуют наступать почти на всех участках, где украинские войска еще не начали контратаки.

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