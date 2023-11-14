Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, какая ситуация на фронте. Об этом эксперт сообщил в эфире на "Фабрике новостей".

"Смотрим на кадры и там находим населенные пункты Ягодное и Берховка. Там враг долгое время большими ресурсами сдерживал украинское движение вперед и ситуация в последние месяца два была стабилизирована. Нам не хватало ресурсов двигаться вперед, а враг не имел возможности проводить контрнаступательные действия", - рассказал специалист.

Эксперт добавил, что сейчас ситуация очень сильно изменилась, так как враг получил ресурсы и он пытается трансформировать свое численное превосходство в территориальные приобретения. Поэтому он идет в атаку в районе Ягодного и Берховки. Хоть оккупант и имеет небольшие, но все же успехи на данном направлении.

Поэтому украинской армии на данном участке фронта приходится маневрировать. Но откуда у врага взялись ресурсы для атаки, если силы обороны Украины постоянно уничтожают сотни и тысячи россиян. Как оказалось, по данным украинской разведки, в украинской войне сейчас задействованы 441 тысяча россиян. А еще в начале осени была цифра от украинской разведки в 400 тысяч россиян. Поэтому выходит, что войско оккупантов увеличилось на 10% за последние пару месяцев несмотря на потери.

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