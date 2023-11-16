Когда начинается Рождественский пост в 2023 году по новому церковному календарю

Рождественский пост является важным периодом для каждого христианина.

В этот период действуют определенные ограничения в еде, в эти дни нужно много молиться и посвящать Богу время.

Верующие во время поста стараются духовно очиститься, отказ от определенной пищи является одной из составляющих. Пост длится 40 дней.

Известно, что с 1 сентября 2023 Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь.

Дата Рождества будет другой, поэтому изменится и период Рождественского поста.

По новому церковному календарю Рождество в Украине отметят 25 декабря.

Предпраздничный пост в 2023 году по новому стилю будет 15 ноября и завершится 24 декабря.

Последняя эпоха перед началом поста, ее называют заговоры, по новому календарю приходятся на 14 ноября.

Следует знать, что не соблюдать пост могут люди, которым может навредить отказ от мясных и молочных продуктов, а также находящиеся в сложных жизненных условиях.

В первую очередь речь идет о военных и жителях прифронтовых населенных пунктов. Освобождаются от поста также дети до 14 лет, беременные и кормящие младенцев женщины, длительное время в пути.

"Пост это не только пища, но и духовное состояние. Помощь немощным, сироте и вдове. А еще, это пребывать в Его слове и молитвах. И помнить сущность Рождества",

"Моя семья празднует Рождество 7 января, этот семейный праздник так оно и будет", "

"Будем стараться духовно соблюдать пост, потому что пост заключается не только в еде, главное не есть друг друга",

"Все хотят Победу, но что-то никто не хочет ничего менять в своей жизни. Но прощаться со всем советским...", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: 24 канал.

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