Люди с токсичными и негативными чертами личности могут вызвать у вас ложное чувство безопасности, а затем разрушить вашу самооценку.

Как узнать признаки токсичных отношений?

Есть несколько отрицательных черт личности, которые являются тревожными сигналами для токсичных людей.

В токсичных и нездоровых отношениях жертвы часто убеждены, что проблема в них самих, поэтому в конечном итоге они принимают на вооружение негативную критику токсичного любовника.

Это может сбить с толку, когда вас обвиняют в проблеме или говорят, что все проблемы есть у вас.

Вы можете состоять в отношениях с токсичным человеком, но даже не осознавать этого.

Вот 8 негативных черт личности токсичного человека, которые могут привести к признакам токсичных отношений.

Они завидуют вам

У вас есть партнер, который ведет себя вежливо, но в глубине души испытывает к вам зависть и ненависть?

Они могут тайно конкурировать или сравнивать себя с вами. Чувствуют ли они боль, когда вы успешны или счастливы?

Многие из тех, кто чувствует неудовлетворенность своей жизнью, скрывают свое разочарование, когда другие добиваются успеха или делятся хорошими новостями.

Токсичные партнеры чувствуют себя неадекватными и прикрываются улыбкой, ничего не говорят и не комментируют что-то негативное, чтобы свести к минимуму свое разочарование и предотвратить удар по их самооценке.

Они чувствуют себя неудачниками в успехе других людей, и это подчеркивает, что они не оправдали своих собственных ожиданий.

2. Они критикуют или обесценивают вас, чтобы возвыситься над вами

Если вы находитесь в токсичных отношениях с человеком, страдающим нарциссическим расстройством личности, он может испытывать удовольствие, когда принижает успех других, побеждая их или делая обесценивающие комментарии, чтобы возвыситься над ними.

Таким образом, они не чувствуют себя неадекватными, а в конечном итоге критикуют других, чтобы подняться.

Они раздувают свою самооценку, чтобы убедить других в том, насколько они хороши.

Поскольку они чувствуют свое превосходство, они открыто не одобряют других.

3. Они переворачивают проблему и обвиняют вас в сокрытии их действий.

Токсичные люди обвиняют других в своих ошибках и находят способы скрыть свои действия, чтобы никогда не быть виноватыми.

Они найдут способ превратить проблему в вашу вину.

Они избегают унижения, вызванного стыдом, осуждения, поэтому искажают правду и избегают брать на себя ответственность за сокрытие своих ошибок.

Они делают это, придираясь к другим и обвиняя их в своих недостатках.

Они потеряли работу, потому что их начальник угрожал им, их бывший партнер был сумасшедшим, они изменяли, потому что вы никогда не давали им секса, когда они этого хотели, вам сказали, что вы должны забыть о проблемах и не поднимать их.

4. Они настаивают на своей точке зрения, чтобы доказать свою правоту, но никогда не принимают во внимание вашу точку зрения.

Вы можете быть ошибочно убеждены, что они всегда правы, но они ищут восхищения, когда другие нуждаются в них как в совете эксперта.

Они всегда знают лучше всех, чувствуя себя выше других.

Когда они видят других ниже себя, они чувствуют себя особенными, и это убирает угнетающую боль пустого «я».

5. Они используют вас в своих целях, отвергая или унижая вас, если вы их разоблачаете.

Эти токсичные любовники притворяются «мистером/госпожой правыми», чтобы заманить вас в отношения, чтобы добиться восхищения, но откажутся от вас или обесценят вас, когда их потребности не будут приоритетом.

Они могут даже испортить вам счастье или успех или отговорить вас.

Вы просто здесь, чтобы дать им то, что им нужно, например, одобрение, деньги, секс, любовь, поддержку.

После свидания вы можете не получить от них известия, если только им от вас что-то не понадобится.

Они притворяются, что интересуются вами, пока что-то от вас получают.

Иногда они просто хотят, чтобы кто-то восхищался ими или раздувал эго, когда оно сдулось.

В других случаях они препятствуют или отстраняются, чтобы избежать разоблачения своей неидеальности. Таким образом, никто не узнает, кто они на самом деле.

Они чувствуют себя хорошо, продвигая себя, сосредотачиваясь на себе и привлекая других для достижения своих целей.

6. Они изображают ложную личность, чтобы скрыть то, кем они являются на самом деле.

Люди с токсичными чертами личности могут очаровать вас ложным чувством доверия и безопасности, чтобы пустить пыль в глаза.

Тем не менее, токсичные отношения кажутся пустыми и бессмысленными, поскольку токсичный человек не может ничего раскрыть о своей истинной природе или раскрыть себя.

Они будут говорить людям то, что они хотят услышать, и имитировать то, что им нужно, чтобы они могли достичь своих собственных целей.

Истина откроется, когда они не смогут быть эмоционально доступными для нужд других.

7. У них нет сочувствия или раскаяния.

У них нет сочувствия или угрызений совести по поводу того, как они обращаются с людьми, потому что они чувствуют, что имеют право вести себя так, как соответствует их собственным потребностям, не обращая внимания на других.

Когда другие не оправдывают их ожиданий, они оправдывают измену или романы.

Они изображают себя добрыми или притворяются, что сочувствуют, чтобы люди были рядом и дали им то, что им нужно.

Вас хотят только в том случае, если вы удовлетворяете их нужды. В противном случае ваши чувства не имеют значения.

8. Они видят всех сквозь их собственное поведение

Токсичные люди проецируют свое чувство неполноценности на других, находя в других что-то не так или находя в них недостатки.

Они бредят и видят каждого через свои собственные проекции, искажая то, как они видят других и относятся к ним.

Они видят других, подобных им, ту часть, которую они скрывают.

Источник: yourtango.

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