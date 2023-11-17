На Купянском направлении враг продолжает штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки и за прошедшие сутки количество атак немного уменьшилось, их было семь. При этом наши бойцы отбили все эти атаки, о чем рассказал военный эксперт

«Появились новые видео с Купянского направления, надо отметить, что в основном борьба с пехотой противника идет, бронетехника почти не применялась, вот пехоту наши силы обороны довольно хорошо потрепали вражескую и она понесла довольно ощутимые потери.

На Лиманском направлении оккупанты пытались идти на штурм, но потерпели неудачу. А вот Бахмутское направление становится очень горячим. И наверное может даже скоро догонит по интенсивности Авдеевское. Особенно северные и южные фланги Бахмута, там враг проводил штурмовые действия. К сожалению, в районе Ягодного враг имел тактический успех и продвинулся немного. Замысел их понятен, они рвутся на Часовой Яр» - делится эксперт.

Также он добавил, российское командование продолжает направлять свои силы на постоянные атаки в районе Авдеевки. Вопреки возможному окружению украинских сил, российские войска продолжают улучшать свою позицию в окрестностях Красногоровки.

По всей видимости, основные усилия противника сосредоточены на попытках захвата села Степовое. В настоящее время российские силы приблизились к этому населенному пункту.

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