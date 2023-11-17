Оккупанты вновь осуществили нападение на Украину, прибегнув к использованию "Шахедов" и управляемой авиационной ракеты. Цель последней ночной атаки была разъяснена военным экспертом, летчиком-инструктором и полковником запаса Вооруженных Сил Украины Романом Свитаном.

"Ракета была запущена с целью пробить маршруты. После полета ракеты по этому маршруту могут последовать как "Шахеды", так и крылатые ракеты. Россия проникает в нашу оборону таким образом: они тестируют, запуская по одной или две ракеты. Затем они следят за реакцией ЗРК и ПВО, есть они или нет" - делится эксперт.

Военный эксперт подчеркнул, что массированные атаки "Шахедами" происходят почти каждую ночь, что также свидетельствует о проверке обороны. Кроме того, дроны каждый раз следуют новыми маршрутами, в основном на низкой высоте вдоль рек или трасс.

Также Свитан рассказал, как ВСУ будут уничтожать логистику россиян этой зимой.

"Точно этого не будет на Донбассе, там мы ничего не сделаем, так как плечо подвоза короткое, ведь за полтора-два часа можно в любую точку Донбасса попасть со стороны России. А вот все что касается Херсонского направления, Запорожского направления и Крыма. Причем Крым, это один из тех регионов, который действительно можно вымораживать", - рассказал эксперт.

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